Liverpool utspelat av Brighton - Champions League-plats långt borta

Premier League

Liverpool reste till den engelska sydkusten för möte med Brighton and Hove Albion.

Det blev en eftermiddag man vill glömma direkt - då Jurgen Klopps mannar får resa hem med en 3-0-förlust i bagaget.

- Vi måste vara väldigt oroliga över detta, säger Jurgen Klopp till Match of The Day.