Klubbarna har tidigare uppgetts vara överens om en övergångssumma på 620 miljoner svenska kronor och Fekir ska även ha genomfört en läkarundersökning som enligt the Telegraph fått Liverpool att tveka kring affären.

Nu skriver Lyon på sin officiella hemsida att man klockan 20.00 (fransk tid) under lördagen avbröt förhandlingarna med Liverpool.

"Vi är väldigt glada över att kunna räkna med vår kapten nästa säsong", skriver Lyon.

Enligt Loic Tanzi, journalist hos RMC Sport, försökte Liverpool förhandla ner prislappen efter den franske landslagsmannens läkarundersökning.

Lyon "have definitively called off negotiations at 20:00 (French time) this evening with Liverpool" for Nabil Fékir - club statement.