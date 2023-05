Man Uniteds smäll: Martial missar FA-cupfinalen

Manchester United ställs på lördag mot Manchester City i final i FA-cupen. Inför matchen har United mittbacken Lisandro Martinez på skadelistan - och nu bekräftar storklubben en ny smäll med dagar kvar till finalen på Wembley.

United meddelar att Anthony Martial, som kommit till spel i lagets tolv senaste ligamatcher, missar finalen med anledning av en hälseneskada.

Martial, som till viss del även dragits med skadebekymmer under säsongen, har under senaste tiden fått vara frisk och har totalt sett levererat nio mål och tre assist på 29 framträdanden under den här säsongen.

Vidare är även brassen Antony osäker till spel för Uniteds del i matchen.