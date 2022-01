Manchester City bekräftar anfallsvärvning - lånas ut direkt

Julian Alvarez, som redan hunnit med fem A-landskamper för Argentina, har skrivit på ett kontrakt med Manchester City till sommaren 2027. Det bekräftar Premier League-ledaren på sin officiella hemsida under måndagen.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano landar övergångssumman på 17 miljoner euro, cirka 180 miljoner kronor, plus cirka 15 miljoner kronor i bonusar.

Den 22-årige forwarden lånas tillbaka till River Plate och kommer stanna i den argentinska storklubben till åtminstone juli 2022, meddelar Manchester City på sin hemsida.

City har varit ute efter en ny central forward efter Sergio Agüeros avsked och nu verkar managern Pep Guardiola ha identifierat sin ersättare. En argentinare mot en annan, alltså.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️



⬇️ DETAILS ⬇️