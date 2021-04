Manchester City-doldisen: "Jag trodde att de skämtade"

Manchester City värvade under sommaren 2019 den amerikanske målvakten Zackary Steffen, 26, från MLS-laget Columbus Crew. Under förra säsongen blev han därefter utlånad till tyska andraligalaget Fortuna Düsseldorf, medan han under den här säsongen har kommit till spel i en match i Premier League, en match i Champions League och i tio engelska cupmatcher.

Steffen berättar nu att han inte var beredd på att City skulle höra av sig till honom. Han trodde inte att han hade chans att få spela på den här nivån.

- Det är helt klart surrealistiskt. Det har funnits tillfällen där jag har varit tvungen att nypa mig i armen för att kolla om det faktiskt är verklighet, säger han enligt Soccer Bible.

Steffen trodde först att hans agent skojade när han berättade om Citys intresse.

- Jag trodde att de skämtade. Det var galet när jag kom hit och undertecknade kontraktet.

Steffen har kontrakt med City fram till sommaren 2023 och stod senast i mål i helgens 1-0-seger mot Tottenham i finalen i ligacupen.