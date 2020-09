Manchester City vann – trots sen reducering av Wolves

Wolverhampton tog emot Manchester City sent under måndagskvällen. Ett möte som Wolves vann båda gångerna under den föregående säsongen - men det skulle de inte göra den här säsongen.

Efter bara 20 minuter fick City straff när Romain Saïss glidtacklade klumpigt i straffområdet och Kevin De Bruyne gick ner, och straffen skulle han själv ta hand om - stensäkert. Belgaren placerade bollen till höger i mål, och Wolves-målvakten Rui Patricio var chanslös.

2-0 skulle komma efter 32 minuter när Sterling kom runt på kanten och hittade Phil Foden snett inåt bakåt. 20-åringen som omgärdats av skandalrubriker under den senaste tiden kunde placera in bollen och göra sitt första mål för säsongen.

Wolves hade svårt att skapa chanser i den första halvleken. En halvlek som slutade 2-0 till gästerna Manchester City.

Den andra halvleken började som den första slutade, dominans City.

Strax innan klockan hade slagit 60 var Wolves nära att reducera genom Daniel Podence. Yttern fick en din djupledsboll och skulle avsluta med en chip över Ederson i City-målet, men chipen blev för lång och bollen landade uppe på målburen.

Wolves gjorde en bättre andra halvlek, och i den 78:e minuten kom kvitteringen. Podence gjorde en fin tunnel och hittade Jimenez med ett inlägg, och anfallaren kunde nicka in 2-1-reduceringen.

Närmare kom inte Wolves, och City kunde hålla undan och vinna matchen med 3-1 efter att Gabriel Jesus punkterat matchen i slutminuterna. Vinsten innebar att City vann sin första Premier League-match för säsongen, detta eftersom de inte spelade förra helgen när ligan drog i gång.

Startelvor:

Wolves: Patricio - Boly, Coady, Saiss - Traore, Moutinho, Neves, Marcal - Podence, Jimenez, Neto

City: Ederson - Walker, Stones, Aké, Mendy - Rodri, Fernandinho - Foden, De Bruyne, Sterling - Jesus