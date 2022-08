Manchester United förnedrat av Brentford: "En enda röra"

Fiasko i premiären mot Brighton.

Kollaps mot Brentford i omgång två.

Manchester United har inlett säsongen på sämsta möjliga sätt. Under lördagen åkte laget på en brakförlust på bortaplan.

Redan i den tionde minuten tog Brentford ledningen. Josh Dasilva gick på avslut lite utanför straffområdet och David De Gea i United-målet tappade in bollen i mål. En tabbe, helt enkelt.

- Det är inte första gången vi ser det från David De Gea. Han är inte i position och bollen slinker genom händerna på honom, säger Sky Sports-experten Gary Neville.

Men misstagen från spanjorens sida upphörde inte där. I den 18:e minuten spelade United-målvakten på en felvänd Christian Eriksen som tappade bollen vid eget straffområde. Mathias Jensen bröt och gjorde 2-0 för Brentford.

Sedan fortsatte Uniteds mardröm. I den 30:e minuten gjorde Ben Mee 3-0 för Brentford efter en hörna och precis före paus satte Bryan Mbeumo dit 4-0.

- Manchester United är en enda röra, säger Neville.

- Jag tror aldrig jag har sett något liknande under 45 minuter, säger tidigare engelske landslagsmannen Jamie Redknapp i Sky Sports.

I halvtid gjorde Manchester United ett trippelbyte. In kom Tyrell Malacia, Raphael Varande och Scott McTominay. Ut gick Luke Shaw, Lisandro Martinez och Fred. En bit in i andra halvlek fick även Anthony Elanga hoppa in.

Men ingenting hjälpte.

Det blev en förnedrande 4-0-förlust för Manchester United.

- Det är en bedrift att spendera en miljard pund och vara såhär dåliga, säger Neville.

Han fortsätter:

- Det är herrar mot ett pojklag. De blev krossade och mobbade på ett sätt man inte hade kunnat tro, säger Neville.

Startelvor:

Brentford: Raya - Hickey, Roeslev, Jansson, Mee, Henry - Norgaard, Jensen, Dasilva - Toney, Mbeumo.

Manchester United: De Gea - Dalot, Maguire, Martinez, Shaw - Fred, Eriksen, Fernandes - Sancho, Ronaldo, Rashford.