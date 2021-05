Mané och Salah i målsamarbete - för första gången sedan i juni

Mohamed Salah och Sadio Mané är två av Liverpools största offensiva stjärnor. Flera säsonger i rad har duon producerat mängder med mål och assist – men under årets säsong har de haft svårare att kombinera med varandra i Premier League.

Salah har inte assisterat till mål för Mané, och Mané har inte assisterat till mål för Salah, sedan 24 juni 2020 då Liverpool mötte Crystal Palace. Men under lördagen var det dags igen.

En halvtimme in i ligamatchen mot Southampton hittade nämligen Salah fram till Mané som nickade in 1-0 till Liverpool, i en match som laget vann med 2-0.

Liverpools manager Jürgen Klopp var också nöjd med segern mot Southampton.

- Vi visste på förhand att det skulle bli tufft. Det enda sättet som jag vet går att vinna på är genom att jobba väldigt hårt och det gjorde vi i kväll, säger han och fortsätter:

- De är välorganiserade och spelar intensivt. De hade bra moment i matchen, men det är vi som skapar deras chanser. Vi förtjänade tre poäng. Vi gjorde ett riktigt fint första mål, men det är vanligt för oss att vi inte stänger matchen tidigt så vi var tvungna att vara kvar i matchen. Och i slutet gjorde vi ett vackert andra mål och det var en stor lättnad. Vi behövde kämpa men fick med oss tre poäng.

