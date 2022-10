Martinez hyllas stort: "Han har varit otrolig"

Manchester United betalade cirka 600 miljoner kronor plus ytterligare 100 miljoner kronor i bonusar för att köpa loss Lisandro Martinez från Ajax i sommar. Argentinaren har varit en av Premier Leagues bästa mittbackar så här långt och varit en given startspelare under sin nygamle chefstränare Erik ten Hag.

En publikfavorit redan, men också en favorit bland sina lagkamrater. I alla fall om man ska tro Luke Shaw.

- Han har varit otrolig, om jag ska vara ärlig. Du kan se att alla älskar honom. Fansen älskar honom. Hans vänsterfot är otrolig. Jag tycker att det underlättar när du spelar med en vänsterfotad mittback bakom dig (som vänsterback) eftersom han på ett naturligt sätt kan komma ut på den sidan, och jag tycker att han har passat in väldigt bra, säger Shaw till Uniteds hemsida.

- Självklart kan han fortsätta att bli bättre och bättre, men för mig har han varit otrolig den här säsongen. Han måste fortsätta så. Hans aggressivitet, hans passion. Vi behöver honom i backlinjen. Jag är väldigt glad över att ha honom i laget.

I en intervju med The Times passar Luke Shaw även på att hylla Erik ten Hag.

- Det som är bra med honom är att om du inte spelar bra, då får du inte spela. Så har det inte alltid varit tidigare.

Luke Shaw har ett utgående kontrakt med Manchester United, men har en klausul om förlängning med ytterligare ett år inskrivet i avtalet.