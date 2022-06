Mata tar känslomässigt farväl av Manchester United: "Alla bra saker har ett slut"

Juan Mata, 34, kom till Manchester United från Chelsea 2014 och har sedan dess gjort 51 mål, 47 assist och 285 framträdanden för det engelska laget. Stjärnan sitter på ett utgående kontrakt och lämnar United som fri agent i sommar.

Efter åtta år i klubben är det ett känslosamt avsked för 34-åringen. Under fredagen postade spelaren en video på sociala medier där han tar farväl av klubben.

"Det har tagit tid för mig att bearbeta den förändring som sker i mitt liv. Och detta är ett meddelande som jag under många stunder de senaste åren aldrig trodde att jag skulle skriva. Men självklart, alla bra saker har ett slut. Och min tid som en Manchester United-spelare har just tagit slut", säger Mata i videon och fortsätter:

"Det skulle vara omöjligt för mig att uttrycka alla de känslor jag har upplevt under de senaste veckorna, men för att sammanfatta det: Jag är den stoltaste mannen i världen, för att få ha representerat denna unika klubb de senaste åtta säsongerna".

Vidare tackar spelaren alla människor han stött på under sin tid i den röda tröjan.

"Jag önskar inget annat än det bästa för klubben och den nye tränaren", säger han, och avslutar videon:

"Det här är inget hejdå, utan ett "vi ses snart"".

Sometimes reality exceeds dreams. Thank you @manutd ❤️ pic.twitter.com/SksvdXoAhR