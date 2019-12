Miedemas otroliga match – gjorde dubbla (!) hattrick och fyra assist i Arsenals fullständiga kross

Vivianne Miedema är en av Arsenals största stjärnor och på söndagen visade hon precis varför. Efter två framspelningar till Lisa Evans och Leah Williamson slog hon till med ett hattrick i den första halvleken mot Bristol City på lördagen.

Fem poäng i den första halvleken men Miedema var inte klar där. I andra halvlek upprepade hon bedriften. Anfallaren gjorde tre nya mål och spelade fram till lisa Evans andra mål samt ett mål från Jordan Nobbs innan hon blev utbytt i den 70:e minuten.

Miedemas tio poäng i en och samma match är rekord i Womens Super League. Detta då en spelare som mest hade gjort fem poäng i samma match innan, ett rekord som Miedema själv höll efter att hon gjorde tre mål och två assist mot Liverpool i september 2018.

Matchen slutade 11-1 till Arsenal efter ett sent tröstmål från Bristol, vilket gör att Arsenal toppar Womens Super League två poäng före Chelsea som har en match mindre spelad. Detta eftersom Londonrivalens match mot Everton på söndagen blev uppskjuten på grund av en frusen plan.

10 - Vivianne Miedema has been directly involved in all 10 of Arsenal Women's goals v Bristol City in the WSL today (6 goals, 4 assists); the previous WSL record for goal involvements in a single match before today was 5, also by Miedema v Liverpool in Sept 2018 (3G, 2A). Absurd. pic.twitter.com/MDR9Dcm1z5