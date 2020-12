Millwalls svar efter tråkiga scenerna - knäböjning och armkrok

Championship-laget Millwall drog i helgen till sig negativa rubriker. Inför 1-0-förlusten mot Derby County i lördags, så visade spelarna stöd för Black Lives Matter-rörelsen genom att knäböja på planen, vilket Millwall-supportrar buade åt. Millwall gick därmed efter matchen ut och tog avstånd från supportrarnas beteende, som fick vara på plats på The Den för första gången sedan den 29 februari i år före coronavirusets utbrott i England.

"Det som borde ha varit ett positivt och roligt tillfälle överskuggades totalt av besvikelse och upprördhet gentemot de som bidrog till detta", skrev klubben på sin hemsida.

Nu står det klart att Millwalls och QPR:s spelare kommer att knäböja och stå arm i arm före mötet mellan lagen på tisdag i Championship. Detta för att visa solidaritet gentemot fotbollens kamp mot olika former av diskriminering. Klubbarna har under senaste dagarna haft diskussioner med PFA, FA, EFL och antirasismorganisationen Kick It Out.

Millwall meddelar även att Kick It Outs logga kommer att ersätta klubbens huvudpartner Huski Chocolate på framsidan av lagets matchtröjor under derbyt. Millwall poängterar även återigen att klubben inte tolererar någon form av diskriminering.