Missräkning för Tottenham: Stopptidskvittering frälste Everton

Tottenham besegrade Brentford med 3-2 tidigare i veckan. Då fanns Dejan Kulusevski med i startelvan, men när Ange Postecoglou tog ut laget inför lördagens möte med Everton fick svensken finna sig i en plats på avbytarbänken.

De stora rubrikerna inför matchen handlade dock om den protest som genomfördes av Everton-supportrarna.

Inför avspark delades lappar med budskapet "Ni vet inte vad ni håller på med" ut vid Goodison Park. Samtidigt uppmanades åskådarna att visa upp lapparna inför avspark och i den tionde matchminuten, som en protest mot att klubben riskerar tio poängs avdrag efter att ha brutit mot ligans ekonomiska regelverk.

Annons

- Fansen håller upp deras gula protestkort och buar högljutt ut Premier League-hymnen återigen, sa BBC-kommentatorn under matchen.

Men svenskens frånvaro hindrade inte gästerna från att få en drömstart.

Efter lite drygt tre minuters spel lämnades den tidigare Everton-spelaren, Richarlison, ensam i hemmalagets straffområde. Från nära håll kunde sedan brassen styra in ledningsmålet bakom en chanslös Jordan Pickford.

Men efter halvtimmens spel skulle Everton kvittera efter en hörna, där Tottenham-målvakten Vicario inte lyckades kontrollera sitt luftrum, genom Jack Harrison

Men glädjen i hemmalaget blev kortvarig och tio minuter senare skulle Richarlison ge sitt Tottenham ledningen på nytt.

Efter att ha fått bollen utanför straffområdet placerade han in 2-1-målet med ett väl avvägt högeravslut.

Annons

- Ett fantastiskt avslut. Vi pratade om anfallare i form, som agerar på instinkt. Richarlison har tid att öppna upp och det fungerade för honom. Han hittar det bortre krysset och Pickford kunde inte göra något, sa den tidigare engelske landslagsmålvakten Paul Robinson i BBC Radio.

I början av den andra halvleken byttes bland annat Dejan Kulusevski in för gästerna. Men trots att båda lagen hade flera chanser till ytterligare mål såg utdelningen ut att lysa med sin frånvaro.

Men i den fjärde stopptidsminuten skulle till sist matchens fjärde mål komma och det var hemmalaget som gjorde det.

Efter en frispar på offensiv planhalva nickskarvade Cristian Romero bollen mot det egna målet. Därefter kunde Everton-mittbacken Jarrad Branthwaite forcera in 2-2-målet vid den bortre stolpen - varpå Goodison Park var i upplösningstillstånd.

Annons

- Den kommer från Romeros huvud och Branthwaite är meter offside vid den bortre stolpen - om den hade kommit från en egen spelare hade det dömts bort, sa Paul Robinson i BBC Radio.

Resultatet innebär att Tottenham missar chansen att sätta press på Arsenal och Manchester City på andra- och tredjeplats i tabellen och efter matchen var det tudelade känslor för Ange Postecoglou, som pratade med BBC.

- Ganska besviken, särskilt med att släppa in ett så sent mål. Vi hade chanser att sänka dem, som vi inte tog. Till slut, fick de ett sent mål, sa Tottenham-tränaren, som hyllade sin målskytt:

- Richy har varit bra under en tid, inte bara målen, utan hela hans spel. Alla spelare gjorde ett gediget arbete i dag.

Startelvor:

Everton: Pickford – Godfrey, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Young, Gueye, Garner, McNeil – Harrison – Calvert-Lewin.

Annons

Tottenham: Vicario – Porro, Romero, van de Ven, Udogie – Højbjerg, Bentancur – Johnson, Maddison, Werner – Richarlison.