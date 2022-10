Mitt under förnedringen - United-supportrar lämnade arenan

Manchester United hade en tung första halvlek mot Manchester City på Etihad Stadium i Premier League. Erling Braut Haaland och Phil Foden stod för två mål var i första halvlek, vilket gjorde att City gick till pausvila med en förnedrande 4-0-ledning.

Nu rapporterar ESPN att United-supportrar lämnade arenan redan i halvtid för att inte se klart den resterande delen av derbyt.

I andra halvlek gjorde City ytterligare två mål och vann derbyt med 6-3.

Man United fans are already leaving the Etihad 😮 pic.twitter.com/3fLrSxvTSN