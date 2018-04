Mohamed Salah utsedd till årets spelare i Premier League

Han tangerade målrekordet i Premier League på 31 mål under lördagen, trots att fyra matcher återstår.

Under söndagen fick Liverpools skyttekung Mohamed Salah ta emot spelarfackets pris som årets spelare i engelsk fotboll. Ett pris som röstas fram av spelarna själva.

- Tack. Det är en ära att vinna, speciellt eftersom det är av framröstat spelarna. Jag är väldigt stolt, säger Salah till PFA:s Twitter.

Salah fick sedan frågan om han trodde att han skulle kunna komma tillbaka till England och lyckas så här bra, efter den tuffa tiden han hade i Chelsea.

- Jag kände redan första dagen när jag lämnade att jag ville komma tillbaka och lyckas. Att jag ville visa alla här mina kvaliteter.

Salah fick även ta emot en grattishälsning från sin tränare Jürgen Klopp.



- Grattis, Mo! Jag är väldigt glad över att jag fått chansen att vara din tränare den här säsongen. Det är en otrolig ära att bli framröstad, när det är spelarna från alla proffsligor i England som röstar. Du kan vara riktigt stolt. Från hela Liverpool-familjen, stort grattis.

- Ta med din pokal och kom hem. Vi spelar på tisdag, avslutade Klopp skämtsamt och syftade på tisdagens semifinal mot Roma.

En match där Salah ställs mot sina gamla lagkamrater.

- Det känns väldigt speciellt att få spela en semifinal i Champions League med Liverpool, särskilt mot Roma. Jag har mina gamla vänner i Rom och vi har fortfarande väldigt bra kontakt.

Manchester Citys Kevin De Bruyne kom tvåa och Tottenhams Harry Kane kom trea.

Årets unga spelare blev Manchester Citys Leroy Sané.

Congratulations to @LFC's Mo Salah, crowned the Men’s PFA Players’ Player of the Year 👏🏆 #PFAAwards pic.twitter.com/fpvxwZgfdP