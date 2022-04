Nästa konsekvens för Zouma efter videoklippen: Måste infinna sig i domstol

West Ham-backen Kurt Zouma hamnade i rejält blåsväder tidigare under säsongen när videoklipp läckte på sociala medier där 27-åringen och hans bror, Yoan, sparkade på Zoumas katter.

Efter videoklippen uppdagades har Zouma mötts av burop från egna supportrar, bötfällts av West Ham och förlorat samarbeten med Adidas. Dessutom avslutade företaget Vitality sitt samarbete med West Ham då Zouma tilläts spela vidare trots videoklippen.

Nu kommer nästa konsekvens för West Ham-spelaren. The Athletic skriver att Zouma kommer att behöva infinna sig i rätten då han nu står åtalad för djurmisshandel. Rättegången kommer att inledas den 24 maj i år, två dagar efter West Hams sista match för säsongen.

ANNONS

Zouma anmäldes i mitten av mars av RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), den engelska motsvarigheten till Djurskyddsmyndigheten. Anmälan har sedan dess resulterat i åtal mot Zouma och hans bror, som vid vid fällande dom kommer att få juridiska påföljder.

Katterna har sedan tidigare omhändertagits.