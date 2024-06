Neville gillar ten Hag-beslutet: "Rätt beslut"

Säsongen 2023/24 vill Manchester United helst glömma. Laget slutade åtta i Premier League, den sämsta placeringen under Premier League-eran. Under slutet av våren har också spekulationer kring tränaren Erik ten Hags framtid florerat.

Först uppgav The Guardian att nederländaren får lämna klubben under sommaren, men därefter gjorde uppgifter gällande att något beslut ännu inte är klubbar. Under söndagen gick ten Hag själv ut i en intervju och förklarade att han blir kvar i klubben.

- Manchester United berättade för mig att de hade pratat med Thomas Tuchel. Sedan sa de att de redan har den bästa tränaren, förklarade ten Hag för NOS.

Efter beskedet har Sky Sports expert Gary Neville, som även har ett långt förflutet i Manchester United, frågor kring klubbens beslut att behålla ten Hag som huvudtränare.

- Det är inte perfekt att vänta två och en halv vecka efter säsongens slut för att ta ett beslut om tränaren, och samtidigt flirta med andra tränare under tiden, säger han i Sky och fortsätter:

- Men jag tycker att klubben gjort rätt i att se efter vad som fanns på marknaden, med tanke på att Erik ten Hag hade en sådan svag säsong i Premier League.

Vidare är Neville tydlig med att han tycker att klubben har fattat ett klokt beslut i att behålla den tidigare Ajax-bossen framöver:

- Jag är glad för att de behållit en stabilitet till nästa säsong. Jag tycker att klubben tagit rätt beslut, men jag tycker också att de hade rätt i att se över sina alternativ, summerar Gary Neville.

Manchester United avslutade säsongen positivt genom att besegra Manchester City och således bärga en FA-cuptitel på Wembley.