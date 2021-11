Nevilles hälsning till Solskjær: "Du gjorde oss stolta"

Manchester United meddelade under söndagen att den norske tränaren Ole Gunnar Solskjær får lämna klubben efter en tid med svaga resultat. United föll under lördagen mot Watford med 4-1 i Premier League, vilket blev droppen som fick bägaren att rinna över för klubbens ledning.

Förre United-tränaren Michael Carrick tar nu över som chefstränare tillfälligt fram till att laget plockar in en annan tillfällig tränare, som kommer att leda laget resten av säsongen.

Tidigare Manchester United-backen Gary Neville, som även kritiserat norrmannen de senaste veckorna, skickar nu ut en varm hälsning till Solskjær.

”Tack Ole. Du gjorde oss stolta. Det två senaste månaderna var tuffa, men innan dess tog du tillbaka lite av klubbens själ”, skriver Neville på Twitter.

Tidigare engelske landslagsanfallaren Michael Owen om avskedet:

"Den oundvikliga nyheten kom i morse. Det finns större tränarnamn än Ole som har försökt och misslyckats de senaste säsongerna, men han lämnar nu den mest talangfulla gruppen av spelare som de har haft på ett tag. Det är nästa tränares jobb att få ut det bästa av dem", skriver Owen på Twitter.

Manchester United ställs härnäst mot Villarreal borta på tisdag i Champions League-gruppspelet. Sedan väntar två tuffa matcher i Premier League - Chelsea borta den 28 november och Arsenal hemma den 2 december.

Thank you Ole. You did us proud . The last two months were tough but before that you restored some soul into the club. ❤️ pic.twitter.com/cseYVIFgqK