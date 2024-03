Newcastle på väg att köpa loss Hall

I augusti förra året lånade Newcastle in vänsterbacken Lewis Hall, 19, från Chelsea på ett säsongslångt avtal och affären inkluderade in köpoption. En köpoption som kan bli tvingade om vissa kriterier uppfylls. Enligt The Athletic är det överenskomna priset för att göra övergången permanent 28 miljoner pund, nästan 370 miljoner kronor.

Newcastle lär köpa loss ynglingen. Eddie Howe, tränare bekräftar att han vill ha Lewis kvar.

- Jag förbereder Lewis på att vara i Newcastle i många år, säger han enligt The Athletic och fortsätter:

- Vi har trott på honom hela tiden och vi jobbat väldigt hårt med hans spel. Han är en väldigt talangfull kille. Han har en del förbättringsområden, precis som alla andra spelare. Jag tror på honom. Min vision för honom är att han ska vara i Newcastle i många år.

På den raka frågan om han ser Hall bli kvar svarar Howe:

- Ja, jag tror det, och därför sa jag att jag förbereder en långsiktig plan för honom. Jag är tillfreds med det eftersom han har många kvalitet som vi letar efter.

Hall står den här säsongen noterad för elva tävlingsframträdanden i Newcastle. Löftets kontrakt med Chelsea sträcker sig till 2026.