Nildén spelade fram till Brightons segermål mot Everton

Amanda Nildéns fina form håller i sig. Efter målet i förra veckan i FA-cupen spelade hon under söndagen fram till Brightons segermål mot Everton.

Amanda Nildén blev för så sent som en vecka sedan målskytt när Brighton and Hove Albion tog sig vidare till åttondelsfinal i engelska FA-cupen. Under söndagen var svenskan återigen bidragande till ett gott resultat för klubben, när hon assisterade till matchens enda mål mot Everton.

Efter 37 minuter skarvade Nildén fram bollen till Aileen Whelans, som med ett behärskat avslut fick in bollen i målet. Det blev segermålet, då Brighton höll undan för Everton resten av matchen.

Segern var viktigt för Brighton i botten av tabellen. Laget har nu tolv poäng efter 14 spelade matcher, vilket är sex mer än jumbon Bristol i en serie där bara ett lag åker ur.