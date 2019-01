Nilsson Lindelöf med sitt första United-mål - räddade laget från fiasko

Manchester United var länge illa ute i mötet med Burnley i Premier League på tisdagskvällen. Bottenlaget gick upp till 2-0 efter att först mittfältaren Andreas Pereira skänkt bort bollen på egen planhalva vilket banade väg för Ashley Barnes - och ett nickmål av Chris Wood i den andra halveken.

Men sent i matchen vaknade hemmalaget och efter att Paul Pogba ordnat reduceringen på straff klev svenske Victor Nilsson Lindelöf och räddade en poäng åt sitt lag på övertid.

Efter en hörna slog Ashley Young in bollen i straffområdet på nytt. Alexis Sanchez nådde högst och nickade bollen mot mål. Målvakten Tom Heaton klarade dock, men inte bättre än att ”Vigge” kunde raka in 2-2 med vänsterfoten, via Heaton.

Matchen slutade oavgjort vilket blev slutet på Ole GunnarSolskjærsfantastiska svit sedan han tog över tränarposten efter José Mourinho. Inför matchen hade laget åtta raka segrar, sett till alla turneringar.

- Vi gjorde oss själva besvikna och vi gjorde publiken besvikna i dag, men de som stannade kvar fick se ett typiskt Old Trafford-avslut på matchen så det var ett stort plus, säger norrmannen till BBC.

Solskjær var nöjd över moralen som laget visade då man hamnade i underläge.

- Comebacken var briljant. Spelarna har fått frågan om hur de skulle reagera om de hamnade i underläge med 1-0 eller 2-0 så comebacken känns fantastisk.

Manchester United är efter 24 spelade omgångar på sjätte plats i ligan, två poäng efter Arsenal.Under tisdagskvällens matcher stod Newcastle för en jätteknall då man besegrade Manchester City med 2-1.