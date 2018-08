Nordfeldt utbytt skadad för Swansea

Kristoffer Nordfeldt har tidigare säsonger haft svårt att ta en ordinare plats mellan Swanseas stolpar, men har inlett säsongen som ordinarie under nye tränaren Graham Potter.

I dag spelar Swansea sin andra ligamatch i The Championship mot Preston North End hemma på Liberty Stadium - men då tvingades Nordfeldt bryta matchen skadad efter bara 23 minuters spel, rapporterar Swanseas twitterkonto. Enligt Wales Online höll sig Nordfeldt mot ljumsken.

Det framgår inte hur allvarlig skadan är.

Nordfeldt var en del av den svenska truppen i VM i Ryssland tidigare i sommar, men fick ingen speltid.

I Swansea spelar även Joel Asoro och Martin Olsson från start i dagens möte med Preston.

Matchen pågår.

🔃 23' | Our first change as Nordfeldt goes down injured and is unable to continue...



➡️ Erwin Mulder

⬅️ Kristoffer Nordfeldt



💻 Match Centre LIVE! 👉 https://t.co/ws3HB2Lazy #Swans 0 - 0 #pnefc pic.twitter.com/pVlpMF3b6N