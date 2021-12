Ny Premier League-match skjuts upp - två timmar inför avspark

Det är stor smittspridning av covid-19 i England. Sedan tidigare stod det klart att matcherna Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich och Everton-Leicester är uppskjutna på grund av smittade trupper. Nu står det även klart att matchen mellan Aston Villa och Burnley skjuts upp - två timmar inför matchstart.

Premier League meddelade på sina kanaler att beslutet beror på en ökning av covidfall i Aston Villas trupp, som redan innan haft flera som testat positivt. Vidare skriver klubben på sin egen hemsida att dessa resultat kommit in under natten från tester som utfördes inför Villas träning under fredagen.

Att matchen ställs in innebär att det bara kommer att spelas en Premier League-match under lördagen: den mellan Leeds och Arsenal klockan 18:30.

Tidigare i veckan rapporterade amerikanska ESPN att ett ökat antal klubbar arbetar för att stänga ner ligan till helgen 8-9 januari, vilket hade inneburit att fyra omgångar av Premier League skjutits upp. Ligaledningens sades då, enligt ESPN, planera att ligan ska fortsätta som planerat.