Nyförvärv gav Leeds segern mot Everton - slog till med långskott

Under lördagskvällen reste Leeds till Goodison Park för att ta sig an Everton, som imponerat under säsongsinledningen. Leeds kom från en 0-0-match senast mot Arsenal, medan Everton kom från en 3-2-vinst mot Fulham.

Det blev en händelserik match, trots att det bara blev ett mål. Evertons Richarlison fick ett mål bortdömt precis innan första halvlek, då en medspelare blockerat Leeds-målvakten i Richarlisons skottmoment. Sedan, bara en minut efter det bortdömda målet, träffade Leeds stolpen genom Jack Harrison.

Med timmen spelad var det Leeds tur att få ett mål bortdömt, då Patrick Bamfords mål dömdes bort efter att vänsterbacken Ezgjan Alioski varit offside i målets uppbyggnadsfas.

Men till slut blev det mål. Då var det Leeds nyförvärv från Rennes, brassen Raphinha som slog till. Brassen tog emot bollen en bit utanför Evertons straffområde, vred och vände med bollen för att hitta något alternativ att passa, innan han till slut gick på avslut själv - vilket smet in vid den bortre stolpen.

Målet var Raphinhas första i Leeds-tröjan och blev dessutom matchens enda. Leeds vann matchen med 1-0 och klättrar nu till elfteplats i Premier League. Everton, i sin tur, åkte på sin fjärde förlust för säsongen och stannar kvar på sjätteplats - men kan passeras av flera lag som spelar under söndagen.