Officiellt: Andy Carroll klar för återkomst i Reading

Han representerade Reading under säsongen 2021/2022 men det blev endast åtta matcher för Andy Carroll innan han gick till West Bromwich där han avslutade förra säsongen.

Efter en tid utan avtal står det nu klart att Andy Carroll återvänder till Reading. Anfallaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fyra månader framåt.

Readings huvudtränare Paul Ince om värvningen av Carroll:

- Jag är väldigt glad över att ha Andy här hos oss. En anfallare som med sin skicklighet ger oss kraft i sista tredjedelen och jag är säker på att det kommer att omvandlas till mål. Men Andys ankomst ger oss också en stark röst i omklädningsrummet. Han är en ledare, både på och utanför planen, och efter att ha tränat med oss hela den här veckan kan jag redan se det positiva inflytandet han kommer att ha på spelarna runt omkring honom och det uppsving han utan tvekan kommer att ge fansen.

Reading förlorade under onsdagen hemma mot Sunderland och har efter 9 matcher i Championship spelat till sig 15 poäng vilket gör att de ligger på en fjärdeplats i tabellen.

