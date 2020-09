Officiellt: Bale återvänder till Tottenham

Efter de senaste dagarnas spekulationer står det nu klart: Gareth Bale återvänder till Tottenham. 31-åringen kommer att vara utlånad till Spurs över säsongen, det bekräftar London-klubben på sin hemsida.

Bale tillbringade sex år hos Spurs mellan 2007 till 2013. Walesaren spelade 146 matcher för klubben och stod för 42 mål, innan han flyttade till Real Madrid för en dåvarande världsrekordsumma på 100 miljoner euro (omkring en miljard kronor).

Under flera månaders tid har Real Madrid ryktats vilja göra sig av med 31-åringen. Bale, å andra sidan, sades enligt spanska medier vara nöjd med att nöta bänk och plocka hem 17 miljoner euro (177 miljoner kronor) per säsong - innan han stod för en tvärvändning och ville lämna. Det ryktades först om att Manchester United ville värva honom, men sedan gav sig Tottenham in i jakten på allvar.

José Mourinho uppges enligt Daily Mail ha varit en drivande faktor för att värva Bale till Tottenham. Portugisen försökte värva Bale under sin sejour som Real Madrid-tränare, men utan framgång. Real lyckades inte värva Bale förrän efter att Mourinho hade lämnat klubben.

Men nu, efter sju år, 171 matcher, och 80 mål för Real Madrid återvänder Bale till Tottenham - där Mourinho är tränare.

Utöver Bale har Spurs även värvat Sergio Reguilón från Real Madrid.

Mer info inom kort.