Officiellt: Benitez ny manager i Everton

Under fjolårssäsongen var Carlo Ancelotti manager i Everton, men i början av juni blev italienaren klar som ny tränare i Real Madrid.

Sedan dess har Everton varit på jakt efter en ny tränare där flera namn nämnts i sammanhanget. Till exempel har Nuno Espirito Santo, tidigare manager i Wolverhampton, nämnts som en kandidat men det blir inte portugisen som blir ny manager i Everton.

I stället blir det Rafa Benitez som tar över klubben. Detta bekräftar nu Everton. Kontraktet är skrivet tre år framåt, till sommaren 2024.

- Jag är jätteglad över att komma till Everton. Genom den här processen har jag imponerats stort av ambitionen som har visats av klubbens representanter för att ge framgångar till den här historiska klubben, säger Benitez i en kommentar på klubbens hemsida.

Att just Benitez blir ny tränare i Everton är känsligt då han var manager i Evertons största rival Liverpool från 2004 till 2010. Enligt Squawka Football är Benitez blott den andre tränaren någonsin att träna både Everton och Liverpool - den enda som gjort det tidigare var William Edward Barclay, som tog över Everton år 1888 och Liverpool 1892, för nästan 130 år sedan.

Benitez har de senaste säsongerna varit tränare för kinesiska Dalian Professional, en klubb han lämnade i vintras.

Läs även: "Rafa Benitez är en rationell och emotionell anställning av Everton"

