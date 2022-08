Officiellt: Bournemouth värvar Neto från Barcelona

Bournemouth vann under lördagen säsongspremiären mot Aston Villa och under söndagen presenterade klubben värvningen av Neto från Barcelona.

Neto ansluter till Bournemouth gratis trots att Neto hade ett år kvar på kontraktet med Barcelona.

Bournemouths vd Neill Blake om värvningen av Neto:

- Att kunna attrahera en spelare av Netos kaliber är väldigt glädjande. Det här är en riktig kupp för klubben och vi är glada över att han har valt att skriva på för oss. Han har stor erfarenhet på den allra högsta nivån så jag är säker på att han kommer att vara en stor tillgång för oss

Neto blir klubbens fjärde sommarvärvning efter Joe Rothwell, Ryan Fredericks and Marcus Tavernier.

AFC Bournemouth are delighted to confirm the signing of experienced goalkeeper Neto on a free transfer from Barcelona ✍️