Officiellt: Cahill klar för ny Premier League-klubb

Tidigare engelske landslagsbacken Gary Cahill, 33, lämnade efter förra säsongen Chelsea vid kontraktets slut. Cahill, som tillhörde Londonklubben mellan vintern 2012 fram till i sommar, fick under förra säsongen knapp speltid och riktade tidigare i år kritik mot förre tränaren Maurizio Sarri för det.

- Om du inte spelar en spelare i två, tre eller fyra matcher, så behöver du inte ge en anledning till det. Men om det blir åtta eller nio matcher, så måste du förklara situationen. Vad är det som händer? Tränaren har inte gjort det. Jag ser liknande situationer med spelare som har vunnit titeln med Chelsea, inte bara jag själv, och det har inte varit rätt, sa backen i början av maj till The Daily Telegraph.

Nu står det i stället klart att 33-åringen stannar i London och fortsätter karriären i Premier League. Crystal Palace meddelade under måndagskvällen att Cahill har skrivit på ett kontrakt med klubben över två år.

- Jag är glad över att vara här. Jag tycker att det är en bra möjlighet för mig att fortsätta min karriär i Premier League och spela i ett bra, spännande lag. Det finns några väldigt spännande, talangfulla spelare här. Jag ser fram emot utmaningen, säger Cahill i en kommentar på Palaces hemsida.

Palace-tränaren Roy Hodgson säger så här om värvningen:

- Jag är glad över att Gary har anslutit till oss. Han är en fantastisk fotbollsspelare som har stor erfarenhet från Europa och Premier League. Efter att ha arbetat med Gary under min tid som Englands förbundskapten, så vet jag att han kommer att bli en värdefull tillgång och jag är glad över att få arbeta med honom igen.

Cahill gjorde i fjol åtta matcher i alla turneringar, men var också med och vann två Premier League-titlar, två FA-cuptitlar, två Europa League-titlar, en Champions League-titel och en ligacuptitel under sin tid i Chelsea.

📝 Introducing Gary Cahill and our brand new third kit...#CPFC