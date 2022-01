Officiellt: Carroll klar för Championship-klubb

Tidigare Liverpool- och Newcastle-anfallaren Andy Carroll, 33, har hittat en ny klubb i England. Championship-klubben West Bromwich gav under fredagen besked om att anfallaren ansluter till klubben för ett kontrakt över resten av säsongen.

Carroll kommer närmast från konkurrenten Reading i den engelska andraligan. Anfallaren gjorde två mål och en assist på åtta matcher under sitt korttidskontrakt med klubben.

West Bromwich är i dagsläget på femte plats i den engelska andraligan.

We are delighted to announce the signing of Andy Carroll. Who joins the club until the end of the season.



Welcome, Andy. 💪