Officiellt: Chelsea gör miljardvärvning - köper loss Mudryk

Mychajlo Mudryk, 22, har varit en av höstens stora snackisar, då han kopplats ihop med en flytt till både Arsenal och Chelsea i Premier League. Först rapporterades Arsenal vara närmast en värvning, samtidigt som Mudryk ryktades vilja gå till Mikel Artetas lag, men nu står det i stället klart att det inte blir en flytt till norra London.

Chelsea meddelar nu att Mudryk ansluter till klubben för spel i Premier League framöver.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano och The Athletic är övergångssumman på 100 miljoner euro, drygt 1,1 miljarder kronor. Kontraktet sträcker sig över åtta och ett halvt år, bekräftar Chelsea.

- Jag är så glad över att skriva på för Chelsea, säger Mudryk på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Det här är en enorm klubb, i en fantastisk liga och det är ett mycket attraktivt projekt för mig i det här skedet av min karriär. Jag är glad över att träffa mina nya lagkamrater och jag ser fram emot att arbeta och lära mig under Graham Potters ledning och hans personal, fortsätter han.



Mudryk är fostrad i Sjachtar Donetsk och är den här säsongen noterad för tio mål och åtta assist på 18 matcher med den ukrainska storklubben. Han har även gjort åtta matcher med Ukrainas landslag. Landslagsdebuten ägde rum mot Skottland i fjol.

Mudryk är Chelseas femte värvning i det här transferfönstret. Tidigare har klubben knutit till sig Benoit Badiashile (back, från Monaco), David Datro Fofana (forward, från Molde), Andrey Santos (mittfältaren, från Vasco da Gama) och João Félix (forward, lån från Atlético Madrid).

