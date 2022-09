Officiellt: De Zerbi tar över Brighton

Graham Potter har lämnat Brighton för att ta över Chelsea. Premier League-klubben har därmed varit på jakt efter en ersättare ett tag, men nu är en ny huvudtränare på plats.

På söndagskvällen meddelar nämligen Brighton att det blir Roberto De Zerbi som ersätter Potter. 43-åringen har skrivit på ett fyraårskontrakt, till slutet av säsongen 2025/26.

Tony Bloom, Brightons ägare, förklarar valet:

- Jag är överlycklig att Roberto är vår nya huvudtränare. Robertos lag spelar en spännande och modig fotboll, och jag är övertygad om att hans stil och taktiska idéer kommer passa vår nuvarande trupp utmärkt, säger han till klubbens hemsida.

David Weir, teknisk direktör:

- Roberto har visat sin otvivelaktiga förmåga med sitt arbete i både Italien och Ukraina, och det han uppnådde med Sassuolo sticker helt klart ut. Vi ser fram emot att få prestentera honom för spelartruppen och ge honom allt stöd han behöver för att implementera sin filosofi.

Roberto De Zerbi har gått arbetslös sedan han lämnade Sjachtar Donetsk i somras med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Italienaren är främst känd för sitt hyllade arbete med Sassuolo mellan 2018-2021.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ