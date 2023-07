Officiellt: Declan Rice klar för Arsenal

Transfersagan är över.

Declan Rice lämnar West Ham och är klar för Arsenal, det presenterade klubbarna under lördagen.

Affären går, enligt The Athletic loss på 100 miljoner pund, motsvarande ungefär 1,37 miljarder svenska kronor, plus ytterligare fem (ungefär 68 miljoner kronor) i bonusar. Totalt motsvarande 1.39 miljarder kronor.

West Ham har bekräftat att Rice lämnar för ett brittiskt rekord, tidigare var Jack Grealishs övergång från Aston Villa till Manchester City den dyraste för en brittisk spelare (100 miljoner pund, motsvarande 1.32 miljarder).

- Jag är ledsen att se Declan lämna oss. Jag skulle vilja göra det klart för våra supportrar att vi inte ville sälja Declan. Vi ville bygga vårt lag runt honom och gjorde en rad förbättrade, långsiktiga kontraktserbjudanden för att säkra hans framtid. Men när Declan gjorde det klart att han ville gå vidare och söka en ny utmaning, kände klubben att det inte skulle vara rätt att stå i hans väg, säger West Hams ordförande David Sullivan till klubbens hemsida.

Arsenal meddelade under lördagen att Declan Rice skriver ett långtidsskontrakt med klubben, utan att specifiera hur många år kontraktet sträcker sig, enligt The Athletic har Rice skrivit på för fem år med option för ytterligare ett år.

Mikel Arteta jublar över att ha fått in Declan Rice.

- Vi är verkligen glada att Declan är här. Han är en spelare med enorm förmåga, som har presterat på hög nivå i Premier League och för England i ett antal säsonger nu. Declan tillför otvivelaktig kvalitet till klubben och han är en exceptionell talang som har potential att bli mycket framgångsrik här, säger spanjoren till klubbens hemsida.

Declan Rice berättar i en kommentar till Arsenals hemsida om spelet bakom affären som nu gör att han är den dyraste brittiska spelaren som bytt klubb.

- Det har varit lite överväldigande på grund av mitt förhållande till West Ham. Med den kärlek och det stöd jag har för dem har det varit riktigt svårt att gå därifrån. Inom fotbollen uppstår fantastiska möjligheter. Stora klubbar, som Arsenal, ville ha mig och det är verkligen svårt att tacka nej, säger han.

Anledningen till att det blev Arsenal för Rice stavas Mikel Arteta:

- Jag har tittat på Arsenal under de senaste säsongerna och den utveckling som pågått. Inte bara förra säsongen utan säsongen innan, de slutade femma men man kunde se vilken spelstil Mikel (Arteta) implementerade. Förra säsongen var en enastående säsong. Med Mikel och hur han jobbar, truppen, hur unga alla är, energin runt klubben och även utmaningen att få tillbaka Arsenal dit de hör hemma, det betyder mycket för mig. Jag vet att fansen verkligen vill det. För mig som spelare har jag kommit hit väldigt hungrig efter mer framgång och tillbringa mina bästa år i denna fantastiska klubb.

Declan kommer att bära nummer 41 i Arsenal precis som han gjort i West Ham.

