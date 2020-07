Officiellt: Dier stannar i "Spurs" - skriver nytt flerårsavtal

Eric Diers kontrakt med Tottenham sträckte sig över nästa säsong. Men nu står det klart att mittfältaren kommer att stanna i ”Spurs” även efter det.

Klubben meddelar att parterna kommit överens om ett nytt kontrakt. 26-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig till 2024.

Den defensive mittfältaren har spelat i Tottenham i sex år, 2014 anslöt han från Sporting Lissabon. Den här säsongen står han noterad för 29 framträdanden för Tottenham och på de matcherna har engelsmannen noterats för två assist-

✍️ We are delighted to announce that @ericdier has signed a new contract with the Club which will run until 2024!#THFC ⚪️ #COYS