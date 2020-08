Officiellt: Fredrik Ljungberg lämnar Arsenal

Fredrik Ljungberg har varit assisterande till huvudtränare Mikel Arteta i Arsenal. Men det ska inte svensken längre vara.

Arsenal meddelar att svensken söker sig vidare i sin karriär inför kommande säsong.

- Jag har beslutat mig för att lämna min roll som assisterande tränare i förstalaget för att utveckla min tränarförmåga. Jag har till och från varit involverad i den här klubben sedan 1998 och är tacksam för att möjligheter som den har gett mig både som spelare och tränare, säger Ljungberg i en kommentar på klubbens hemsida.

Ljungberg var tillfällig huvudtränare i Arsenal i höstas, efter att klubben sparkat Unai Emery och innan man hade tillsatt Mikael Arteta. Ljungberg har också också ungdomstränare i klubben. Bortsett sina tränarmeriter i Arsenal hade svensken en framgångsrik karriär som spelare i Londonklubben.

- Vi är väldigt ledsna över att ”Freddie” lämna eftersom vi vet hur mycket han älskar Arsenal. Hursomhelst vet vi att han har haft flera möjligheter de senaste tolv månaderna och han stannade kvar på sitt jobb i Arsenal. Nu har han möjlighet att överväga andra möjligheter, och det är förståeligt för hans karriär vid den här tidpunkten, säger tekniske direktören Edu Gaspar i en kommentar.

43-årige Ljungberg har tidigare varit assisterande tränare i tyska Wolfsburg.

