Officiellt: Gnonto går till Leeds

Leeds hade en hektisk deadline day. Premier League-klubben gick först miste om Cody Gakpo som valde att stanna i PSV, innan man senare blev snuvad på Bamba Dieng i en rörig historia.

Till slut lyckades man dock få ett offensivt nyförvärv på plats. Under natten till fredagen blev det nämligen officiellt att Leeds värvar Wilfried Gnonto från FC Zürich. Den 18-årige forwarden har skrivit på ett kontrakt till sommaren 2027.

Totalt noterades Gnonto för tolv mål samt tio assist på 74 matcher i Zürich-tröjan sedan han anslöt från Inters akademi 2020. Gnonto blir nu Leeds åttonde nyförvärv för säsongen och gör Brenden Aaronson, Tyler Adams, Darko Gyabi, Rasmus Kristensen, Sonny Perkins, Joel Robles, Marc Roca samt Luis Sinisterra sällskap.

✍️ #LUFC is pleased to confirm the signing of Italian international Wilfried Gnonto from FC Zurich