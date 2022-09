Officiellt: James Garner lämnar Manchester United - klar för Everton

Everton gör ett krisdrag under transferfönstrets sista timmar. James Garner är klar för klubben. Han ansluter från Manchester United.

- Det är ett stort steg i min karriär och jag vill hjälpa laget att bli bättre samtidigt som jag utvecklas som spelare, säger Garner till evertontv och fortsätter:

-Jag tror att Everton är det perfekta stället att göra det på. Jag kan inte vänta med att komma i gång.

James Garner är Evertons åttonde värvning denna sommar efter att man tidigare gjort klart med: James Tarkowski, Rúben Vinagre, Conor Coady, Amadou Onana, Idrissa Gana Gueye, Dwight McNeil och Neal Maupay.

James Garner gjorde totalt sju matcher för Manchester Uniteds A-lag. Klubben har han tillhört sedan han var åtta år gammal.

Everton står fortfarande utan seger i Premier League och ligger på plats 17 i tabellen efter fem omgångar.

✍️ | James Garner has signed for the Blues on a four-year deal from Manchester United for an undisclosed fee.@jgarnerr96 🔵 #EFC