Officiellt: John Terry ny assisterande tränare i Villa

Aston Villa har varit på jakt efter en ny tränare sedan Steve Bruce sparkades efter en svag start på Championship. Thierry Henry och Rui Faria har uppgetts fått frågan att ta över klubben, men ska enligt engelska medier ha tackat nej.

Nu presenterar Villa istället Dean Smith. 47-åringen är född i Birmingham, i stadsdelen West Bromwich, och är "ett livslångt Villa-fan", skriver klubben. Smith har en spelarbakgrund som mittback och har tränat Walsall och fram till och med nu Brentford.

Som assisterande tränare får Smith John Terry. Chelsea-legendaren spelade förra säsongen med Villa innan han nyligen beslutade sig för att avsluta sin spelarkarriär.

- John är en av de mest meriterade spelarna inom engelsk fotboll, har en samhörighet med klubben och är redo för nästa steg i sin karriär, säger Villas vd Christian Purslow.

Villa anställer även Jesus Garcia Pitarch som sportchef.

