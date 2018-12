Officiellt: Klubbikon presenterad - ny tränare i Manchester United

Manchester United meddelade i går att José Mourinho får sparken efter en tuff inledning av säsongen i Premier League. Under tisdagskvällen rapporterade flera brittiska medier, däribland Manchester Evening News och The Sun, att United offentliggjorde på sin hemsida att förre United-spelaren Ole Gunnar Solskjaer blir tillfällig manager i klubben, men sedan togs videoklippet bort.

I dag lade klubben ut nyheten igen, men utan att ta bort den. Ole Gunnar Solskjaer blev presenterad som efterträdare till Mourinho och ny tränare i Manchester United. Han kommer in som tillfällig tränare över den resterande delen av säsongen.

- Manchester United finns i mitt hjärta och det är fantastiskt att komma tillbaka i den här rollen. Jag ser verkligen fram emot att få jobba med den här begåvade truppen, staben och alla i klubben, säger Solskjaer i en kommentar på Uniteds hemsida.

- Ole är en klubblegendar med stor erfarenhet, både på planen och i en tränarroll. Hans historia i Manchester United indikerar på att han lever och andas kulturen här och alla i klubben ser fram emot att ha honom och Mike Phelan tillbaka. Vi är övertygade om att de kommer att förena spelarna och fansen när vi går in i andra halvan av säsongen, säger Uniteds vice vd Ed Woodward i en kommentar på hemsidan.

Solskjaer får tre assisterande tränare - Mike Phelan som kommer in som "first team coach", och Michael Carrick och Kieran McKenna som sedan tidigare är kvar i klubben.

Molde meddelade senare på sin hemsida att Solskjaer, som nyligen skrev på ett nytt kontrakt med klubben över 2021, kommer att återvända till klubben efter Premier League-säsongens slut och att det endast gäller en utlåning till Manchester United. Medan Solskjaer är utlånad till United, så är Erling Moe huvudtränare i den norska klubben.

- Att Manchester United frågar Molde om att låna en tränare är ju sig en händelse - och inte minst ett förtroende för Ole Gunnar och Molde. Vi är positiva till att låna ut Ole Gunnar och hoppas på framgång både för honom och klubben, säger Moldes vd Öystein Neerland i en kommentar på Moldes hemsida.

Solskjaer tillhörde mellan 1996 och 2007 Manchester United som spelare och avgjorde bland annat finalen mot Bayern München i Champions League 1999. Han firade även bland annat sex ligatitlar med klubben under den sejouren.

Norrmanen inledde efter spelarkarriären en ny karriär som tränare i just United, men tog sitt första A-lagsuppdrag i Molde mellan 2011 och 2014 före han gjorde ett kort inhopp i Cardiff 2014. Sedan 2015 blev han åter huvudtränare i Molde i norska Elitserien.

