Officiellt: Kovar förlänger med United - och lånas ut

I januari 2018 valde Matej Kovar att lämna tjeckiska Slovacko för en flytt till Manchester Uniteds akademi. Den 22-årige målvakten har dock inte lyckats ta en plats i Premier League-jättens A-lag än och var utlånad till Burton Albion i Ligue One förra säsongen.

Nu står det klart att han lånas ut på nytt.

På fredagen blev det officiellt att Slavia Prag låna inr Kovar, som därmed återvänder till Tjeckien, över säsongen 2022/23. Samtidigt har 22-åringen skrivit på ett nytt kontrakt med Manchester United. Det nya avtalet sträcker sig till juni 2025, med option på ytterligare ett år.

Slavia Prag leder tjeckiska högstaligan före Viktoria Plzen efter sju omgångar.

✍️ NEW SIGNING | Matěj Kovář moves on loan from @ManUtd to Sparta!



🙌 Welcome to Sparta, Matěj! #acsparta



➡️ https://t.co/r20f4hEhvO pic.twitter.com/fjHYVVk76U