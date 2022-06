Officiellt: Lämnar Tottenham - återvänder till Serie A

Inför säsongen 2021-22 lånade Tottenham Hotspur in Pierluigi Gollini från Atalanta, som tilltänkt andremålvakt bakom Hugo Lloris.

Gollini var tidigare förstemålvakt i Atalanta men tappade den platsen till Juan Musso förra sommaren, och flyttade då till de brittiska öarna. Låneavtalet inkluderade en köpoption - men den väljer Londonklubben att inte nyttja.

Under torsdagen bekräftar Tottenham att Gollini lämnar klubben och återvänder till Atalanta. In i hans ställe uppger transferjournalisten Fabrizio Romano att Fraser Forster värvas, som precis lämnat Southampton som Bosman.

Totalt blev det tio framträdanden för Gollini i Tottenham, där han släppte in elva mål och höll två nollor.

We can confirm the departure of Pierluigi Gollini following the conclusion of his loan spell from Atalanta.



We wish Pierluigi and all the Academy players who are leaving us the very best for the future.