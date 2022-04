Officiellt: Larsson förlänger med Nottingham

Under vintern 2020 tog den 21-årige anfallaren Julian Larsson steget från AIK:s akademi till Nottingham Forests motsvarighet. Anfallaren har sedan dess fått speltid med den engelska klubbens U23-lag och är den här säsongen noterad för åtta mål och fem assist i Premier Leagues U23-liga.

Nu meddelar Nottingham att svensken, som även tränat med A-laget vid ett par tillfällen under säsongen, skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2025.

- Det är en väldigt bra känsla. Det är en fantastisk klubb och jag är glad här. Nottingham är som mitt andra hem och jag älskar staden. Jag vill slå mig in i A-laget och fortsätta utvecklas, så att jag förhoppningsvis får spela inför supportrarna på The City Ground, säger han i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag lär mig mycket varje gång jag tränar med dem (A-laget). Ledarstaben är fantastisk och spelarna är trevliga, så det är perfekt och väldigt roligt.

U23-tränaren Andy Reid:

- Julians utveckling under det här året har varit exceptionell efter att han haft en svår tid under de senaste säsongerna med skada, säger han på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Efter en fantastisk säsong så här långt ser vi fram emot att se Julian fortsätta att utvecklas i klubben under de kommande månaderna och åren.

Nottingham är i dagsläget på femte plats i Championship. Därmed har den engelska klubben fortfarande chans att ta sig upp till Premier League till nästa säsong.

✍️ 𝗟𝗮𝗿𝘀𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗲𝗻𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻



👊 #NFFC are delighted to confirm forward Julian Larsson has signed a new contract with The Reds