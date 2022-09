Officiellt: Liverpool lånar Arthur Melo från Juventus

Arthur Melo lämnade Gremio och Brasilien 2018 för spel i Barcelona. Där blev det två år innan han användes som motpart i en bytesaffär med Juventus, som såg Miralem Pjanic gå åt andra hållet till Barcelona. Men i Juventus har karriären inte tagit den riktning som brassen velat.

26-åringen har dragits med mycket skador och sedan Max Allegris återkomst till klubben som chefstränare har Arthur inte heller fått speciellt mycket förtroende på planen när han funnits tillgänglig.

Nu står det klart att han lämnar Juventus. Under torsdagen bekräftar Liverpool att man lånar in 26-åringen under den resterande delen av säsongen.

- Jag är verkligen, verkligen glad över att vara här i den här fantastiska tröjan med det berömda emblemet som representerar så mycket i världsfotbollen. Det är en dröm, säger han i en kommentar på Liverpools hemsida och fortsätter:

- Vi har pratat mycket och våra idéer och visioner passar bra, så jag är säker på att det är rätt val. Jag är verkligen glad och väldigt motiverad att fortsätta leva min dröm på planen och ge allt i Liverpool-tröjan.

Juventus bekräftar i sin tur att Liverpool betalar 4,5 miljoner euro, drygt 48 miljoner kronor för lånet, samtidigt som det finns en köpoption på 37,5 miljoner euro, drygt 403 miljoner kronor, vilket är en summa som i sådana fall ska betalas inom två år.

Liverpool har sedan tidigare mittfältarna Thiago och Naby Keita skadade, och under onsdagens möte med Newcastle tvingades även lagkaptenen Jordan Henderson kliva av med en hamstringskada. Därav har Liverpool blixtagerat och lånat in Arthur för att täcka upp på mittfältspositionerna.

Totalt har den brasilianske mittfältaren noterats för ett mål och en assist på 63 framträdanden för Juventus. Han har dessutom gjort 22 landskamper för det brasilianska landslaget, som han 2019 vann Copa América med.