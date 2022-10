Officiellt: Middlesbrough sparkar Wilder

Efter att framgångsrikt har fört Sheffield United till Premier League tog Chris Wilder över som ny huvudtränare för Middlesbrough i november 2021. Starten på årets säsong har dock varit allt annat än bra och "The Boro" ligger på nedflyttningsplats efter elva matcher.

Något som nu får konsekvenser.

På måndagen meddelar Middlesbrough att Chris Wilder får sparken och därmed lämnar klubben med omedelbar verkan. Leo Percovich tar nu över som interimtränare och kommer att assisteras av Craig Liddle, Mark Tinkler samt Lee Cattermole.

Middlesbrough förlorade med 0-1 mot Coventry i helgen. Målskytt? Viktor Gyökeres.

ANNONS

Middlesbrough Football Club have terminated the contract of manager Chris Wilder with immediate effect