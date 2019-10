Officiellt: Milosevic bryter kontraktet med Championship-klubben

Alexander Milosevic och Nottingham Forest har kommit överens om att gå skilda vägar där kontraktet bryts med omedelbar verkan, meddelar klubben på sin hemsida.

Den svenske mittbacken anslöt till den engelska klubben i februari tidigare i år – efter att ha varit med och vunnit SM-guld med AIK i fjol.

"Tack till klubben Nottingham Forest, och med tack till klubben menar jag supportrarna. Ni var fantastiska mot mig", skriver Milosevic på Twitter.

Vidare skriver mittbacken:

"Dags för ett nytt kapitel".

Tidigare under karriären har Milosevic bland annat representerat klubbar som Hannover, Besiktas och Darmstadt.

Thank you to the club Nottingham Forest, and with the club I mean the fans, you were fantastic to me. All the best in the future 💪 time for a new chapter.. #SoonBackWithABang