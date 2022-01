Officiellt: Newcastle värvar Guimarães - för över en halv miljard

På söndagen blev det officiellt att Newcastle värvar Bruno Guimarães från Lyon. Den 24-årige brasilianske mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2026.

- Bruno är en enormt spännande talang och har varit ett av våra primära mål, så jag är glad över att säkra honom. Han kommer att förstärka laget direkt inför utmaningarna som ligger framför oss, säger Newcastle-tränaren Eddie Howe till klubbens hemsida.

- Han har stått ut med sina prestationer i Frankrike och är en landslagsspelare för Brasilien så jag har inga tvivel om att våra supportrar kommer njuta av att kolla på honom. Vi ser fram emot att kunna välkomna honom till klubben när han återvänder från landslagssamlingen.

I ett pressmeddelande meddelar Lyon att Newcastle betalar totalt 50,1 miljoner euro, motsvarande omkring 527 miljoner kronor, för Guimarães. I summan är bonusar inkluderade, bonusar som är baserade på Newcastles prestationer de kommande säsongerna - bland annat att klubben behåller sin plats i Premier League.

Ligue 1-klubben har även en vidareförsäljningsklausul på 20 procent för spelaren.

Bruno Guimarães värvades till Lyon från Athletico Paranaense i januari 2020. Totalt noterades den 24-årige brasilianske mittfältaren, som även har tre landskamper på meritlistan, för tre mål samt åtta assist på 71 matcher i Lyon-tröjan.

Efter 21 spelade matcher ligger Newcastle på nedflyttningsplats i Premier League, en poäng bakom Norwich ovanför strecket.

