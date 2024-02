Officiellt: Nordsjælland säljer Osman till Brighton

Tidigare under veckan rapporterade The Athletic om att FC Nordsjælland hade nått en överenskommelse med Brighton kring försäljningen av 19-årige Ibrahim Osman.

Under lördagsförmiddagen bekräftades också affären från klubbhåll.

Osman kommer att ansluta till Premier League-klubben under sommaren och har signerat ett avtal som sträcker sig till sommaren 2029 med sin nya klubb.

Någon prislapp har inte kommunicerats officiellt, men i samband med att The Athletic skrev att affären var klar uppgavs även prislappen ligga på 19,5 miljoner euro, motsvarande 220 miljoner kronor.

Osman har hittills under sin tid i Nordsjælland hunnit med fyra mål på 39 matcher. Han anslöt från Right to Dream i januari 2023.