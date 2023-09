Officiellt: Okonkwo lämnar Arsenal - lånas ut till Wrexham

Ben Foster valde plötsligt att lägga handskarna på hyllan efter en svag säsongsinledning i Wrexham.

Ersättaren heter Arthur Okonkwo.

Wrexham bekräftade under fredagen att man lånar in den talangfulle målvakten från Arsenal.

- Jag vet att klubben hade en fantastisk säsong förra året, och det är bra att se hur klubben har en plan för att gå upp. Passionen som fansen, ägarna och klubben har för att fortsätta framåt är riktigt bra, säger han till klubbens hemsida.

Låneavtalet sträcker sig säsongen ut.

Welcome to Wrexham, Arthur Okonkwo!



The goalkeeper signs on a season long loan from Arsenal 🤝