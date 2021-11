Officiellt: Premier League-jumbon sparkar tränaren - trots första segern

Norwich har gått tungt under säsongsinledningen och efter elva spelade omgångar ligger laget sist i Premier League. Under lördagseftermiddagen tog nykomling dock säsongens första trepoängare då Brentford besegrades med 2-1 på bortaplan.

Trots segern meddelar klubben nu att huvudtränaren Daniel Farke får sparken.

- Jag vet hur beslutsam Daniel och hans stab har varit för att lyckas på den här nivån, men vi känner att nu är rätt tillfälle för en förändring för att ge oss själva möjligheten att hålla oss kvar i Premier League, säger Stuart Webber, sportchef i Norwich, till klubbens hemsida.

Farke har tränat Norwich sedan 2017 och har bland annat lett laget till två uppflyttningar till Premier League. Nu anser klubbens sportsliga ledning att det är dags för en förändring.

- Daniel och hans stab kommer alltid att vara välkomna tillbaka hit. Jag skulle vilja passa på och tacka dem för allt deras hårda arbete och önska dem lycka till i framtiden, säger Stuart Webber.

Norwich meddelar att en ersättare kommer att presenteras inom kort.

Norwich City can confirm that head coach Daniel Farke has left the club with immediate effect.



