Officiellt: Rodgers skriver nytt långtidsavtal med Leicester

Leicester har varit ett utropstecken i Premier League den här säsongen och laget ligger på andraplats efter femton omgångar. Den som styrt och ställt på träningsanläggningen är managern Brendan Rodgers och han kommer att göra det ett tag framöver. Närmare bestämt i fem och ett halvt år till. Rodgers har satt pennan på pappret och skrivit ett nytt kontrakt med klubben som sträcker sig till sommaren 2025, skriver klubben på sin hemsida.

- Anledningen till varför jag kom till Leicester City var för riktningen som klubben tog och hur jag kunde applicera mina erfarenhet till den resan. Jag kom hit med ändamålet att addera någonting till det och att hjälpa klubben att bygga en framtid, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Rodgers tog över Leicester i februari det här året. Tidigare har han basat över bland annat Celtic, Liverpool och Swansea.

